"Четыре всадника Апокалипсиса": генсек ООН назвал главные угрозы человечеству

23 января, 2020, 08:59

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал главными угрозами на планете геостратегическую напряженность, изменения климата, глобальный рост недоверия и опасность от новых технологий, сравнив эти тенденции с библейскими четырьмя всадниками Апокалипсиса

По словам Генсека, геостратегическое напряженность приобрела "эпический" характер: жестокие конфликты, теракты, большое количество людей, спасающихся от войны и преследований, споры, связанные с торговлей и технологиями.

Среди геополитических проблем Гутерриш назвал, в частности, ситуацию в Персидском заливе, в регионе Сахель, в Венесуэле и палестино-израильский конфликт.

Также генсек ООН отметил необходимость бороться с явлениями, которые порождают насилие и экстремизм, в частности, дискриминацией, отсутствием экономических возможностей, воинственным женоненавистничеством и плохим госуправлением.

По поводу глобальных изменений климата Гутерриш заявил, что если крупнейшие производители не сократят вредные выбросы, вызывающие глобальное потепление, человечество будет обречено. Он отметил, что главную ответственность за сокращение эмиссий парниковых газов, которые до 2030 года нужно сократить на 45%, несут именно крупнейшие их производители.

"Если они так и не решатся предпринять необходимые действия, мы обречены. Наша планета в огне. Причем в прямом смысле. Глядя на недавние пожары в Австралии, на людей, которые бросают свои дома, на животных, которые борются с огнем, нельзя не чувствовать горечи от того, что происходит сегодня и страха за будущее ", - сказал Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН отметил угрозу, связанную с ростом глобального недоверия, напомнив, что по всему миру люди выходят на демонстрации с требованиями изменений и справедливой глобализации.

"Все больше и больше людей считают, что глобализация ничего им не дает. В нашем докладе, который был представлен вчера, говорится, что двое из каждых трех жителей планеты живут в странах, где неравенство в доходах только растет. Мы должны повысить эффективность госуправления, пресекать незаконные финансовые потоки, искоренять коррупцию и разрабатывать эффективные системы справедливого налогообложения. мы должны развивать "экономику будущего" и обеспечить достойные рабочие места для всех, особенно для молодежи. И мы должны уделять особое внимание женщинам и девочкам", - подчеркнул Гутерриш.

Также генсек ООН заявил, что новые технологии развиваются настолько быстро, что человечество не успевает не только отреагировать на них, но порой даже понять их суть. При том, что цифровые технологии и искусственный интеллект обещают огромные преимущества, они становятся инструментом подстрекательства, распространения ложной информации, вмешательствав частную жизнь, эксплуатации людей и совершения преступлений. В частности, Гутерриш назвал неприемлемым использование боевых автономных систем - "машин, способных убивать без всякого участия человека, которые не несут никакой ответственности" - и призвал запретить применение "роботов-убийц".

Гутерриш также настойчиво рекомендовал навести порядок в киберпространстве, который он назвал цифровым "диким Западом".

"Террористы, поборники чистоты белой расы и другие им подобные злоупотребляют интернетом и социальными сетями. Боты распространяют дезинформацию, подталкивают к поляризации и подрывают демократию. В следующем году киберпреступность обойдется нам в $6 трлн", - сказал Гутерриш.

Еще одна проблема, связанная с технологиями, по мнению генсека ООН, - это рынок труда, где, как считает Гутерриш, автоматика в ближайшее десятилетие лишит работы сотни миллионов людей. Генсек ООН видит выход в реформе системы образования, задачей которой будет научить людей учиться в течение всей жизни. Гутерриш считает это лучшей платформой для того, чтобы правительства, частный сектор и гражданское общество смогли противопоставить глобальное сотрудничество "цифровому расколу".