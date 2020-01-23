"Барселона" нашла замену травмированному лидеру атаки в Англии

23 января, 2020, 10:30

"Барселона" пригласила на место травмированного форварда Луиса Суареса капитана лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

30-летний Обамеянг уже согласился на переход, который может стать решающим фактором в вопросе трансфера. "Арсенал" не хочет отпускать футболиста из Габона, но все будет зависеть от решения самого игрока. При этом "Барселона" знает, что контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, хотя лондонцы не разглашали эту информацию.

Основной форвард каталонцев уругваец Луис Суарес выбыл на длительный срок из-за травмы и вернется лишь в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 26 матчей, забил 16 голов и отдал 1 результативную передачу.