"АвтоКрАЗ" оспаривает условия тендера на закупку "45 экпериментальным механическим заводом" автомобильного шасси МАЗ, который создает дискриминационные условия для отечественных производителей техники

23 января, 2020, 12:47

"АвтоКрАЗ" - за честные и прозрачные условия тендера на закупку техники

Руководители отдельных государственных предприятий дальше продолжают лоббировать интересы иностранных производителей автомобильной техники. Это просто невнимательность или обычный заказной тендер "под своих", где победитель заранее определен вопреки нормам действующего законодательства?

Так, государственное предприятие "45 экспериментальный механический завод", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", на днях объявил тендер на закупку полноприводного автомобильного (шасси) МАЗ 631727-272-000Р1 без платформы, предназначенного для монтажа различных технических устройств, в том числе и военного назначения на сумму более 22 млн грн. При этом по условиям тендерной документации четко определено, что автомобильное шасси должно быть исключительно производства Минского автомобильного завода.

Такие требования, которые не содержат указания на возможность закупки эквивалентной продукции, прямо противоречат статье 3 Закона Украины "О публичных закупках", где определены основные принципы таких закупок, основным из которых является недискриминация участников торгов. Тендерная документация не должна содержать требований, которые ограничивают конкуренцию и приводят к дискриминации участников.

Сейчас юристами АО "АвтоКрАЗ" уже подано требование к Заказчику по устранению дискриминационных требований и направлено обращение в ряд других государственных агентств и институтов (Антимонопольного комитета, Счетной палаты) для надлежащего реагирования и осуществления контроля и мониторинга. "КрАЗ" - за честную конкуренцию и прозрачные условия тендерной процедуры.

Поэтому снова, к сожалению, повторяется ситуация, когда непосредственно Государство в лице государственных предприятий, руками их руководителей, в нарушение требований Закона, ограничивает участие в тендерах других, отечественных производителей. Того же "АвтоКрАЗа", который что имеет возможность предложить аналогичную продукцию.

Одним из примеров удачного сотрудничества ЗАО "АвтоКрАЗ" и ГП "сорок пятый ЭМЗ" стало изготовление автотопливозаправщиков на базе вездеходного шасси КрАЗ-63221 для нужд военных четыре года назад. Соответствующее тактико-специальное задание было разработано Центральным управлением обеспечения ГСМ.

Разработчики и производители специзделий отмечали, что выбор базы - мощного отечественного шасси КрАЗ-63221, для установления 12-кубовых цистерн, не случаен. Чрезвычайная прочность кразовской рамы в сочетании с шинами, обеспечивающими автомобилю отличную проходимость в условиях бездорожья, стали определяющими. Автоцистерны устанавливались на шасси КрАЗ-5233. Одна из них - спецмашина с 5-кубовой цистерной предназначена для транспортировки и кратковременного хранения питьевой воды в полевых условиях.

Также ЗАО «АвтоКрАЗ» совместно с ГП "45-й экспериментальный механический завод" изготовили автотопливозаправщик (АПЗ-6,5-5233) емкостью 6,5 м3 на автомобильном шасси КрАЗ-5233НЕ, который проходит государственные испытания.

Прочность конструкций базовых шасси КрАЗ колесных формул 4 × 4 и 6 × 6 уже давно получили признание военных. В частности, автотопливозаправщик с цистерной объемом 12 куб.м на базе полноприводного шасси КрАЗ-63221, а также семейства КрАЗ-6322 (6 × 6) и КрАЗ-5233ВЕ (4 × 4) после ряда предыдущих заводских, определяющих ведомственных и государственных испытаний принят на вооружение ВСУ.

Допущен к эксплуатации безкапотный седельный тягач КрАЗ-6510. Полноприводное шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4), на которое установлена боевая машина БМ-21 "Берест" - одна из недавних разработок ЗАО "АвтоКрАЗ" перспективного бескапотного направления. На бескапотных шасси также разработаны бортовые автомобили КрАЗ В12.2МЕХ, КрАЗ В6.2МЕХ, изотермический фургон на шасси КрАЗ-5401Н2.

Финансирование проектирования, построения и испытания этой техники осуществляется не за счет государственной казны и не за гранты, а за собственные средства "КрАЗа". Принимаются совместные решения профильных силовых ведомств по поводу позитивных итогов испытаний техники КрАЗ, а когда дело доходит до закупок, преференции предоставляют МАЗам.

"АвтоКрАЗ" готов в полном объеме обеспечить военные подразделения ВС Украины необходимой современной отечественной техникой. КрАЗ может поставить автомобили-вездеходы колесных формул 4х4 и 6х6, бронированную технику, а также различную боевую спецтехнику, изготовленную на базе КрАЗ.

Сегодня производственные мощности и квалифицированный кадровый потенциал позволяют обеспечить выполнение любого заказа в любом объеме для различных секторов украинской экономики. Поэтому понятно, почему Вооруженные Силы Украины пополняются автомобилями МАЗ. "КрАЗ" готов осуществить замещение импорта добротной, эффективной, надежной отечественной техникой.