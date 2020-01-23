Пытались отравить: Болгария обвинила трех россиян в попытке убийства оружейника Гебрева
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Подозреваемые, имена которых не раскрываются, обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015-го по 4 мая 2015 года в Софии совершили попытку отравить фосфорорганическим веществом болгарского оружейника и еще двух человек.
Россиян объявили в международный розыск.
В 2015 году владелец компании по производству оружия Емко Омелян Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время почувствовали себя плохо сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.
По данным участников расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, во время отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним - Сергей Федотов). Он также фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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