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Espreso.tvОбществоПытались отравить: Болгария обвинила трех россиян в попытке убийства оружейника Гебрева

Пытались отравить: Болгария обвинила трех россиян в попытке убийства оружейника Гебрева

Прокуратура Болгарии обвинила трех граждан России в покушении на убийство болгарского бизнесмена Омеляна Гебрева, его сына Христо и человека с инициалами В.Т.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемые, имена которых не раскрываются, обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015-го по 4 мая 2015 года в Софии совершили попытку отравить фосфорорганическим веществом болгарского оружейника и еще двух человек.

Россиян объявили в международный розыск.

В 2015 году владелец компании по производству оружия Емко Омелян Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время почувствовали себя плохо сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

По данным участников расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, во время отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним - Сергей Федотов). Он также фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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