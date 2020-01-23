После первой медали в карьере: французскому биатлонисту на финише сообщили об исчезновении отца

23 января, 2020, 18:47

На финише индивидуальной гонки шестого этапа Кубка мира французском биатлонисту Фабьену Клоду сообщили, что его отец пропал, когда пересекал на снегоходах замерзшее озеро

Об этом сообщает championat.com.

Французский биатлонист Фабьен Клод не смог сдержать слез во время церемонии награждения призеров индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. После финиша спортсмену сообщили, что его отец пропал без вести.

Инцидент произошел в Канаде. Восемь мужчин в сопровождении гида пересекали на снегоходах замерзшее озеро и провалились под лед. Трем из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них отец Фабьена и Флорана Клода.

Победу в индивидуальной гонке в Поклюке одержал норвежец Йоханнес Бо. Второе место занял лидер общего зачета француз Мартен Фуркад.

Time to honor the best shooters and fastest skiers of today's men individual , where the top 3 places were taken by @NSSF_Biathlon and @FedFranceSki athletes! Watch the ceremony on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/6uJNyPwjcj - IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2020