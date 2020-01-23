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Espreso.tvСпортПосле первой медали в карьере: французскому биатлонисту на финише сообщили об исчезновении отца

После первой медали в карьере: французскому биатлонисту на финише сообщили об исчезновении отца

На финише индивидуальной гонки шестого этапа Кубка мира французском биатлонисту Фабьену Клоду сообщили, что его отец пропал, когда пересекал на снегоходах замерзшее озеро

Об этом сообщает championat.com.

Французский биатлонист Фабьен Клод не смог сдержать слез во время церемонии награждения призеров индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. После финиша спортсмену сообщили, что его отец пропал без вести.

Инцидент произошел в Канаде. Восемь мужчин в сопровождении гида пересекали на снегоходах замерзшее озеро и провалились под лед. Трем из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них отец Фабьена и Флорана Клода.

Победу в индивидуальной гонке в Поклюке одержал норвежец Йоханнес Бо. Второе место занял лидер общего зачета француз Мартен Фуркад.

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