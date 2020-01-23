Помпео рассказал о предстоящем визите в Украину
23 января, 2020, 10:41
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен посетить Украину в ближайшее время
Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, сообщает пресс-служба Госдепа.
"Да, я собираюсь поехать туда. У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и нужно сделать еще много, но я посещу Украину вскоре", - отметил Помпео.
Ранее сообщалось, что Помпео может посетить Украину 30 января.
Помпео должен был посетить Киев 3 января, однако отменил поездку из-за атаки на посольство США в Ираке.
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