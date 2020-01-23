Помпео критикует Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран
23 января, 2020, 14:59
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию и Кубу за вмешательство во внутренние дела стран Карибского региона
Об этом он сказал на конференции "Расширение приверженности Америки Карибам", сообщает Интерфакс-Украина.
"Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства", - заявил госсекретарь.
Он подчеркнул, что ситуация на Карибах "очень отличается от той, что была во времена холодной войны".
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-