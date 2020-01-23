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Espreso.tvОбществоПомпео критикует Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран

Помпео критикует Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию и Кубу за вмешательство во внутренние дела стран Карибского региона

Об этом он сказал на конференции "Расширение приверженности Америки Карибам", сообщает Интерфакс-Украина.

"Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства", - заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что ситуация на Карибах "очень отличается от той, что была во времена холодной войны".

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