Помпео критикует Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран

23 января, 2020, 14:59

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию и Кубу за вмешательство во внутренние дела стран Карибского региона

Об этом он сказал на конференции "Расширение приверженности Америки Карибам", сообщает Интерфакс-Украина.

"Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства", - заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что ситуация на Карибах "очень отличается от той, что была во времена холодной войны".