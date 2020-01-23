Похитить трактор, чтобы попасть на пьянку: на Житомирщине полицейские разыскали похитителя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

"22 января в Овручское отделение полиции обратился 44-летний житель с. Кирдан с заявлением о похищении из гаража его домовладения трактора "Dongfeng 244". Полицейские следственно-оперативной группы работали на месте происшествия. Со слов заявителя выяснили, что ночью кто-то, отбил дужку навесного замка, проник в помещение, где хранился моторизованный транспортное средство, и похитил его", - говорится в сообщении.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции вскоре обнаружили разыскиваемый трактор брошенным в поле между населенными пунктами. А по свидетельству селян быстро удалось установить причастного к правонарушению.

20-летнего жителя с. Кирдан, обоснованно подозреваемого в незаконном завладении трактором, полицейские обнаружили в нетрезвом, по внешним признакам, состоянии. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался чужим трактором, чтобы ночью добраться до соседнего села на выпивку к товарищам. Впрочем, назад транспортное средство не пригнал, потому что оно застряло в поле.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.