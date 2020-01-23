Подозреваемую в покушении на предпринимателя ветеранку АТО "Пуму" Грищенко отпустили из-под стражи
23 января, 2020, 14:03
Ветерана АТО Инну Грищенко, позывной "Пума", задержанную по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, поменяли меру пресечения на домашний арест
Об этом сообщила адвокат Грищенко Елена Помазановская на странице в Facebook.
"Резолютивная часть решения суда: "Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения поменять на домашний арест", - говорится в сообщении.
Апелляционный суд Киева вынес решение 23 января.
- Напомним, что 6 ноября Печерский суд Киева арестовал Грищенко на 60 суток.
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