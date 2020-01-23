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Espreso.tvОбществоПодозреваемую в покушении на предпринимателя ветеранку АТО "Пуму" Грищенко отпустили из-под стражи

Подозреваемую в покушении на предпринимателя ветеранку АТО "Пуму" Грищенко отпустили из-под стражи


фото: hromadske
Ветерана АТО Инну Грищенко, позывной "Пума", задержанную по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, поменяли меру пресечения на домашний арест

Об этом сообщила адвокат Грищенко Елена Помазановская  на странице в Facebook.

"Резолютивная часть решения суда: "Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения поменять на домашний арест", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд Киева вынес решение 23 января.

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