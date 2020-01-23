Первый из американских президентов: Трамп пройдет в марше против абортов
23 января, 2020, 15:47
Дональд Трамп станет первым в истории США президентом, который примет участие в "Марше за жизнь" против абортов.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.
Марш против абортов пройдет 24 января. Марш происходят ежегодно в знак протеста против решения Верховного суда от 1973 года о законности абортов.
Сам Трамп написал в Twitter "увидимся в пятницу" и прикрепил видео с официального аккаунта "Марша за жизнь".
President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI- Stephanie Grisham (@PressSec) 23 января 2020
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