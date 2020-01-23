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Espreso.tvОбществоПервый из американских президентов: Трамп пройдет в марше против абортов

Первый из американских президентов: Трамп пройдет в марше против абортов


фото: federalist
Дональд Трамп станет первым в истории США президентом, который примет участие в "Марше за жизнь" против абортов.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Марш против абортов пройдет 24 января. Марш происходят ежегодно в знак протеста против решения Верховного суда от 1973 года о законности абортов.

Сам Трамп написал в Twitter "увидимся в пятницу" и прикрепил видео с официального аккаунта "Марша за жизнь".

 

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