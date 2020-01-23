Пенсионеров в Украине на 2% больше, чем официально трудоустроенных, - Минсоцполитики
Об этом заявила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко во время круглого стола "Надлежащее и эффективное государственное регулирование трех колонн пенсионного обеспечения граждан Украины 2020".
"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получает 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачивают взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году. 11% ВВП.
В 2020 предполагается, что это составит 9,8% ВВП ", - подчеркнула Ненюченко.
По ее словам, соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%.
Она также сообщила, что средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривни.
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