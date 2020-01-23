Оккупанты обстреливают украинские позиции из жилых кварталов, - штаб ООС

23 января, 2020, 16:46

Боевики проводят обстрел украинских позиций в районе операции Объединенных сил на Донбассе из жилых кварталов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрелов боевиков растет количество разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов местного населения.

"Расстояние до домов мирных жителей составляет 250, а в отдельных случаях 50-100 метров от жилых зданий. Прячась за спинами гражданского населения и зная, что украинские военные никогда не направят оружие в сторону своих сограждан, враг осуществляет преступные обстрелы. В основном, у него не хватает подготовки и времени на прицельный огонь и точные расчеты, поэтому снаряды и мины летают наугад и попадают в жилые дома", - сообщили в штабе.

Отмечается, что данные факты обстрелов из жилых кварталов неоднократно фиксировались с помощью камер видеонаблюдения, техническими средствами артиллерийской разведки, баллистических измерителей и визуального обследования.