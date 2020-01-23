НСЖУ заявил о 75 нападениях на журналистов в 2019 году

23 января, 2020, 14:41

В 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам

Об этом сообщает НСЖУ, передает Радио Свобода.

"Согласно данным "Индекса физической безопасности журналистов", в 12 случаях нападающими стали чиновники, еще в пяти - правоохранители. Чаще всего приступы случались в Киеве и Киевской области - 29 инцидентов", - говорится в сообщении.