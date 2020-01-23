НСЖУ заявил о 75 нападениях на журналистов в 2019 году
Об этом сообщает НСЖУ, передает Радио Свобода.
"Согласно данным "Индекса физической безопасности журналистов", в 12 случаях нападающими стали чиновники, еще в пяти - правоохранители. Чаще всего приступы случались в Киеве и Киевской области - 29 инцидентов", - говорится в сообщении.
Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко отметил, что в 2017-2019 годах зафиксировали 250 инцидентов с применением силы к журналистам.
По мнению экспертов, нападения сопровождались особой агрессией и жестокостью.
После нападения в центре Черкасс умер журналист Вадим Комаров.
Институт массовой информации называет значительно более высокое количество случаев физической агрессии по отношению к журналистам в 2019 году - 172.
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