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Espreso.tvОбществоНесмотря на загрязнение планеты: Coca-Cola не хочет отказываться от пластиковых бутылок

Несмотря на загрязнение планеты: Coca-Cola не хочет отказываться от пластиковых бутылок


фото: bizwatchkenya
Компания Coca-Cola не планирует в ближайшее время отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, поскольку напитки в такой упаковке пользуются спросом у потребителей

Об этом заявила вице-президент компании Беа Перес, сообщает BBC.

По ее словам, потребители часто предпочитают покупать напитки именно в пластике, так как такую бутылку можно снова надежно закрыть. К тому же она очень легкая, если сравнивать с жестяными банками и стеклянными бутылками.

Отметим, Сoca-Cola выпускает около 200 тыс. пластиковых бутылок в минуту или около 3 млн т пластиковой упаковки в год.

Вместо этого Coca-Cola планирует более активно перерабатывать пластик - к 2030 году компания взяла на себя обязательства утилизировать столько пластиковых бутылок, сколько она использует. К этому же году производитель рассчитывает использовать не менее 50% перерабатываемых материалов в своей упаковке.

В 2019 году некоммерческая организация Break Free from Plastic назвала Сoca-Cola крупнейшим производителем пластикового мусора в мире наряду с PepsiCo и Nestle.

 

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