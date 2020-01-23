Надаль поцеловал девочку, в которую попал мячом во время игры Australian Open
23 января, 2020, 20:22
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча Australian Open попал в девочку, которая подает мячи, и в знак извинения поцеловал ее
Об этом сообщает doublefault28 в twitter.
Первая ракетка мира в конце матча против аргентинца Федерико Дельбониса во втором раунде Открытого чемпионата Австралии случайно попал в девочку, подающую мячи.
Чтобы принести извинения, Надаль ее поцеловал, а после матча подарил свою бандану.
@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/IR5B2Z42fu- doublefault28 (@ doublefault28) January 23, 2020
- 23 января во время матча второго раунда Australian Open теннисист Ник Кирйос спародировал легендарного Рафаэля Надаля, чем рассмешил даже судью.
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