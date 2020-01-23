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Espreso.tvСпортНадаль поцеловал девочку, в которую попал мячом во время игры Australian Open

Надаль поцеловал девочку, в которую попал мячом во время игры Australian Open


фото: REUTERS
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча Australian Open попал в девочку, которая подает мячи, и в знак извинения поцеловал ее

Об этом сообщает doublefault28 в twitter.

Первая ракетка мира в конце матча против аргентинца Федерико Дельбониса во втором раунде Открытого чемпионата Австралии случайно попал в девочку, подающую мячи.

Чтобы принести извинения, Надаль ее поцеловал, а после матча подарил свою бандану.

 

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