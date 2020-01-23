На северо-западе США произошла стрельба перед McDonald's, есть погибший и раненые
Об этом сообщает France24 .
"По меньшей мере один человек был убит и семеро, включая ребенка, ранены в среду, когда в центре Сиэтла, неподалеку туристической зоны, перепалка между группой людей переросла в стрельбу", - говорится в сообщении.
Погибший человек - женщина в возрасте около 40 лет. Все раненые были немедленно госпитализированы. Среди них - 9-летний ребенок.
В местной полиции заявили, что видеокамеры наблюдения зафиксировали кровавый инцидент, который произошел после того, как несколько человек, стоя перед McDonald's, начали о чем-то спорить. Когда они открыли огонь друг в друга, то в зону поражения попали и посторонние лица.
Также в полиции Сиэтла подчеркнули, что это не может быть "случайный инцидент", поскольку в перестрелку были включены сразу несколько человек.
Правоохранители пока перекрыли район, где произошла трагедия. Поиски виновных продолжаются.
Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас 20 января погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.
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