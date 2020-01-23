На северо-западе США произошла стрельба перед McDonald's, есть погибший и раненые

23 января, 2020, 13:03

Неизвестные люди устроили стрельбу в городе Сиэтл (штат Вашингтон, США), в результате которой один человек погиб и еще семеро получили ранения

Об этом сообщает France24 .

"По меньшей мере один человек был убит и семеро, включая ребенка, ранены в среду, когда в центре Сиэтла, неподалеку туристической зоны, перепалка между группой людей переросла в стрельбу", - говорится в сообщении.

Погибший человек - женщина в возрасте около 40 лет. Все раненые были немедленно госпитализированы. Среди них - 9-летний ребенок.

В местной полиции заявили, что видеокамеры наблюдения зафиксировали кровавый инцидент, который произошел после того, как несколько человек, стоя перед McDonald's, начали о чем-то спорить. Когда они открыли огонь друг в друга, то в зону поражения попали и посторонние лица.

Также в полиции Сиэтла подчеркнули, что это не может быть "случайный инцидент", поскольку в перестрелку были включены сразу несколько человек.

Правоохранители пока перекрыли район, где произошла трагедия. Поиски виновных продолжаются.

Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас 20 января погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.