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Espreso.tvОбществоНа фоне коронавируса в Китае набирает популярность игра о создании болезни, уничтожающей человечество

На фоне коронавируса в Китае набирает популярность игра о создании болезни, уничтожающей человечество

Игра Plague Inc., в которой необходимо создать вирус и с его помощью уничтожить человечество, возглавила рейтинг загрузок в App Store в Китае - на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса в стране

Об этом свидетельствуют данные сервиса SensorTower, передает Hromadske.

Отмечается, что Plague Inc. лидирует среди платных игр в онлайн-магазине приложений Apple для мобильных телефонов.

Пользователи социальных сетей также заметили сходство между мобильной игрой и новым коронавирусом в Китае.
"Похоже, что кто-то сейчас играет в Plague Inc. в реальной жизни", - написал пользователь в Twitter под ником Robert Bye.

 

 

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