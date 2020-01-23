На фоне коронавируса в Китае набирает популярность игра о создании болезни, уничтожающей человечество
23 января, 2020, 22:36
Игра Plague Inc., в которой необходимо создать вирус и с его помощью уничтожить человечество, возглавила рейтинг загрузок в App Store в Китае - на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса в стране
Об этом свидетельствуют данные сервиса SensorTower, передает Hromadske.
Отмечается, что Plague Inc. лидирует среди платных игр в онлайн-магазине приложений Apple для мобильных телефонов.
Пользователи социальных сетей также заметили сходство между мобильной игрой и новым коронавирусом в Китае.
"Похоже, что кто-то сейчас играет в Plague Inc. в реальной жизни", - написал пользователь в Twitter под ником Robert Bye.
Looks like someone is playing @NdemicCreations Plague Inc on realistic settings. #coronavirus https://t.co/Iqgzqgri1k pic.twitter.com/e7QFwCAmuU- Robert Bye (@RobJBye) 20 января 2020
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