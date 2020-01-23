На фоне коронавируса в Китае набирает популярность игра о создании болезни, уничтожающей человечество

Отмечается, что Plague Inc. лидирует среди платных игр в онлайн-магазине приложений Apple для мобильных телефонов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса SensorTower, передает Hromadske .

Пользователи социальных сетей также заметили сходство между мобильной игрой и новым коронавирусом в Китае.