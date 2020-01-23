На Донбассе стреляли из запрещенных минометов, ранен один военный

23 января, 2020, 18:36

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин; два раза рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Ореховым - из гранатометов различных систем.

Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.