На Донбассе стреляли из запрещенных минометов, ранен один военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин; два раза рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Ореховым - из гранатометов различных систем.
Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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