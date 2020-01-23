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Espreso.tvОбществоНа Донбассе с начала войны погибли более 13 тыс. человек, - представительство США в ОБСЕ

На Донбассе с начала войны погибли более 13 тыс. человек, - представительство США в ОБСЕ

С начала войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство США в ОБСЕ.

Более 1,5 млн человек считаются переселенцами.

"Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа из-за нарушения принципов Заключительного акта привели к гибели более 13 тыс. украинцев и более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для сотен тысяч людей, которые остались на востоке Украины, жизнь уже не та и, скорее всего, не будет прежним.

  • По данным мониторинговой миссии ООН, вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018-го погибли от 12,8 тыс. До 13 тыс. человек.
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