На Донбассе с начала войны погибли более 13 тыс. человек, - представительство США в ОБСЕ

23 января, 2020, 16:27

С начала войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство США в ОБСЕ.

Более 1,5 млн человек считаются переселенцами.

"Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа из-за нарушения принципов Заключительного акта привели к гибели более 13 тыс. украинцев и более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для сотен тысяч людей, которые остались на востоке Украины, жизнь уже не та и, скорее всего, не будет прежним.