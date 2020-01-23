На Донбассе с начала войны погибли более 13 тыс. человек, - представительство США в ОБСЕ
23 января, 2020, 16:27
С начала войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство США в ОБСЕ.
Более 1,5 млн человек считаются переселенцами.
"Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа из-за нарушения принципов Заключительного акта привели к гибели более 13 тыс. украинцев и более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для сотен тысяч людей, которые остались на востоке Украины, жизнь уже не та и, скорее всего, не будет прежним.
- По данным мониторинговой миссии ООН, вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018-го погибли от 12,8 тыс. До 13 тыс. человек.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-