На Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен. Оккупанты использовали запрещенное оружие

23 января, 2020, 07:25

В среду, 22 января, российские военные на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские войска рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из 82-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли вблизи Майорска из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

22 января вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала суток 23 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного. По состоянию на 7:00 один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.