На Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен. Оккупанты использовали запрещенное оружие
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские войска рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из 82-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли вблизи Майорска из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.
22 января вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала суток 23 января в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного. По состоянию на 7:00 один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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