МКМС будет консультироваться с Джемилевым о поддержке крымских татар, - Бородянский

23 января, 2020, 17:01

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что начинает консультации с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса по приоритетным направлениям предоставления государственной финансовой поддержки

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевизионного вещания, предусмотренный государственным бюджетом на 2020 год, составляет 50 млн гривен", - написал Бородянский.

По его словам, поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для государства одним из важнейших приоритетов.

"В рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры. Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка", - написал Бородянский.