Лидер "Реала" восстановится от травмы перед мадридским дерби

23 января, 2020, 16:21

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар начал тренировки с мячом и может помочь команде в матче против "Атлетико"

Об этом сообщает As.

Эден Азар продолжает восстановление после травмы. Сегодня, 23 января, хавбек продолжает тренироваться индивидуально, но уже приступил к работе с мячом.

29-летний бельгиец получил травму в конце ноября 2019 года в матче группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ (2:2). Медицинское обследование обнаружило у вингера микротрещину.

По информации источника, вероятно Азар сможет восстановиться до мадридского дерби против "Атлетико", которое состоится 1 февраля.