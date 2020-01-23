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Espreso.tvСпортЛидер "Реала" восстановится от травмы перед мадридским дерби

Лидер "Реала" восстановится от травмы перед мадридским дерби


фото: as.com
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар начал тренировки с мячом и может помочь команде в матче против "Атлетико"

Об этом сообщает As.

Эден Азар продолжает восстановление после травмы. Сегодня, 23 января, хавбек продолжает  тренироваться индивидуально, но уже приступил к работе с мячом.

29-летний бельгиец получил травму в конце ноября 2019 года в матче группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ (2:2). Медицинское обследование обнаружило у вингера микротрещину.

По информации источника, вероятно Азар сможет восстановиться до мадридского дерби против "Атлетико", которое состоится 1 февраля.

 

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