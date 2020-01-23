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Espreso.tvОбществоЛетучие мыши и змеи: ученые выяснили, как возник новый китайский вирус

Летучие мыши и змеи: ученые выяснили, как возник новый китайский вирус


фото: 112.ua
22 января китайские ученые опубликовали исследование, в котором утверждают, что новый коронавирус оказался гибридом, который развился в теле змеи и, получив дополнительный белок от вируса летучей мыши, смог заражать клетки людей

Результаты исследования ученые опубликовали в научном издании " Journal of Medical Virology ".

Китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Ими оказались вирусы летучих мышей и змей. В организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.

О новом коронавирусе "2019 nCoV" из Китая заговорили в самом начале января 2020 года, хотя первые больные появились в клиниках города Ухань еще в середине декабря. Вирус вызывает острую пневмонию и является близким родственником вируса "атипичной пневмонии" (SARS), эпидемия которой тоже в свое время началась из Китая. На момент публикации этой новости известно уже о 17 жертвах новой пневмонии. Стало также ясно, что "2019 nCoV" передается между людьми, а новые случаи заражения зафиксированы и вне Китая, в том числе в Таиланде, Японии и США. Власти Китая закрыли Ухань для выезда и временно приостановили работу общественного транспорта.

Источником инфекции власти называли рынок морепродуктов в Ухане, с которым были связаны первые больные. Кроме непосредственно морепродуктов там продавали также овец, кроликов и змей. Поскольку многие предыдущие вирусов (в том числе, - эболавирус и вирус SARS) передались человеку от летучих мышей, то ученые предположили, что кто-то из животных, которых продавали на Уханьском рынке, стал промежуточной ступенью для коронавируса между летучей мышью и человеком.

Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли (Xingguang Li) из Уханьского университета биоинженерии попытались уточнить происхождение нового коронавируса. Для этого они собрали пять отсеквенированных геномов "2019 nCoV" и сравнили их с 271 последовательностью уже известных коронавирусов от разных хозяев (людей и животных) из разных стран мира. Построив "семейное древо" коронавирусов, исследователи обнаружили, что новые вирусы монофилетические, то есть происходят от одного общего предка, а произошло это примерно два года назад.

Также исследователи заметили, что "2019 nCoV" особенно сильно отличается от своих родственников одним местом в геноме - там, вероятно, произошла рекомбинация между коронавирусами летучей мыши и каким-то другим вирусом. Этот участок генома кодирует поверхностный гликопротеин - белок с углеродными частями, с помощью которого вирус прикрепляется к рецептору на поверхности клетки, прежде чем проникнуть внутрь.

Чтобы определить, от кого вирус летучих мышей мог позаимствовать участок генома, ученые сравнили частоту использования синонимических кодонов у различных коронавирусов, которые заражают сурков, ежей, птиц, летучих мышей, человека и других хозяев. Поскольку генетический код избыточен, большинство аминокислот можно закодировать несколькими способами, и, как правило, у организма есть "желаемый" способ. Чужеродный фрагмент в геноме "2019 nCoV" оказался ближе к коронавирусу китайских змей.

Таким образом, китайские ученые выдвинули свой вариант развития событий: летучие мыши заразили своим коронавирусом змей, и в их организме два вируса обменялись генами. В результате чего примерно два года назад возник гибридный вирус "2019 nCoV", который до декабря 2019 года достался людям. Вероятными хозяевами исследователи считают двух змей: южнокитайского багатополосого крайта и китайскую кобру. В пользу этой теории говорит и то, что обе они продавались на рынке морепродуктов города Ухань.

  • Напомним, 22 января британские ученые предположили , что обнаруженный в КНР новый тип коронавируса имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, носителем которого являются дикие животные - млекопитающие из семейства крылановых
  • 23 января опубликовали карту распространения смертельного китайского коронавируса
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