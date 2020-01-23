Криклий прокомментировал слухи об увольнении трети работников Укрзализныци

23 января, 2020, 17:06

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, планируется оптимизация АО "Укрзализныця"

Об этом на Украинском завтраке в Давосе сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя заявление премьер-министра о передаче железной дороги в управление немецкой Deutsche Bahn, пишет LIGA.net.

"Сейчас речь не идет о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве", - подчеркнул Криклий.

По его словам, Deutsche Bahn может поделиться своими данными, опытом и наработками.

Криклий считает, что сотрудничество с немецкой компанией должно основываться на экономических расчетах.

"Будем предметно смотреть на то, что мы получаем, какие выгоды, сколько нам это будет стоить или сколько сэкономим", - сказал глава Мининфраструктуры.

Комментируя возможное сокращение сотрудников УЗ, Криклий отметил, что планируется оптимизация.

"Мы не будем "увольнять треть", как писали в прессе [...] Будем продавать непрофильные активы. Это от 8 до 12 млрд грн. Маленький пример наших планов - концессия железнодорожных вокзалов. Хотим, чтобы по примеру Польши, небольшие невостребованные вокзалы превратились в крупные транспортные хабы с торговыми центрами", - подчеркнул министр.