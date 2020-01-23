Коронавирус из Китая: ВОЗ не объявила чрезвычайное положение

23 января, 2020, 21:35

Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять чрезвычайное положение из-за коронавируса из Китая

Об этом на брифинге объявил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хусина, передает Hromadske.

По его словам, мнения членов комитета разделились поровну. Хусина отметил, что с одной стороны, ситуация развивается довольно быстро, а с другой - число жертв пока незначительно.

"Чрезвычайный комитет порекомендовал генеральному директору ВОЗ, что сейчас не время объявлять чрезвычайное положение. Сейчас - рано считать его чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного масштаба", - сказал он.

Хусина обратился к властям Китая с просьбой предоставлять информацию по заболеванию и сотрудничать с ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что для Китая эта ситуация точно является чрезвычайной ситуацией, но она пока не стала такой в глобальном масштабе.