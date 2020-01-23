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Espreso.tvОбществоКоронавирус из Китая: ВОЗ не объявила чрезвычайное положение

Коронавирус из Китая: ВОЗ не объявила чрезвычайное положение

Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять чрезвычайное положение из-за коронавируса из Китая

Об этом на брифинге объявил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хусина, передает Hromadske.

По его словам, мнения членов комитета разделились поровну. Хусина отметил, что с одной стороны, ситуация развивается довольно быстро, а с другой - число жертв пока незначительно.

"Чрезвычайный комитет порекомендовал генеральному директору ВОЗ, что сейчас не время объявлять чрезвычайное положение. Сейчас - рано считать его чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного масштаба", - сказал он.

Хусина обратился к властям Китая с просьбой предоставлять информацию по заболеванию и сотрудничать с ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что для Китая эта ситуация точно является чрезвычайной ситуацией, но она пока не стала такой в глобальном масштабе.

  • Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
  • В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
  • Китай закрыл третий город из-за коронавируса.
  • Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.
  • Китайский орган здравоохранения провинции Хубэй заявил, что больной, инфицированный новым коронавирусом, умер, подтвердив первую смерть за пределами провинции, где началась вспышка.
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