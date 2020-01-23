Хищение более 50 млн грн: шестерым лицам объявлено подозрение

23 января, 2020, 12:30

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении 54 млн грн

Об этом сообщает НАБУ, передает РБК-Украина.

"22 января 2020 г. детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации более 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") ", - говорится в сообщении.

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату, по указанию последнего подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной задолженности со стороны ОАО "Киевэнерго "перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако, как выяснили детективы НАБУ во время досудебного расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" за его реализацией в исполнительную службу не обращался. И об этом факте ООО ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыл от европейской институции факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с экс-народным депутатом-организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.