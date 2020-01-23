Хищение более 50 млн грн: шестерым лицам объявлено подозрение
Об этом сообщает НАБУ, передает РБК-Украина.
"22 января 2020 г. детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации более 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") ", - говорится в сообщении.
В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату, по указанию последнего подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной задолженности со стороны ОАО "Киевэнерго "перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.
Однако, как выяснили детективы НАБУ во время досудебного расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" за его реализацией в исполнительную службу не обращался. И об этом факте ООО ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыл от европейской институции факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с экс-народным депутатом-организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.
В дальнейшем, как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотого мандарина Ойл" 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 г. Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств.
Часть подозреваемых уже заявили о готовности сотрудничать со следствием.
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