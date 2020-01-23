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Espreso.tvОбществоГончарук сказал, когда Украине рассчитывать на начало новой программы МВФ на $5,5 млрд

Гончарук сказал, когда Украине рассчитывать на начало новой программы МВФ на $5,5 млрд


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ждет скорого начала действия программы расширенного финансирования с МВФ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Украина и Международный валютный фонд в 2019 году договорились о программе финансирования в объеме $5,5 млрд.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая, - ред.) программа с МВФ начнется", - рассказал премьер в кулуарах Украинского завтрака в Давосе.

Отмечается, что премьер остался доволен переговорами президента Зеленского с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой, которые прошли накануне.

 

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