Гончарук сказал, когда Украине рассчитывать на начало новой программы МВФ на $5,5 млрд
23 января, 2020, 15:15
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ждет скорого начала действия программы расширенного финансирования с МВФ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Украина и Международный валютный фонд в 2019 году договорились о программе финансирования в объеме $5,5 млрд.
"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая, - ред.) программа с МВФ начнется", - рассказал премьер в кулуарах Украинского завтрака в Давосе.
Отмечается, что премьер остался доволен переговорами президента Зеленского с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой, которые прошли накануне.
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