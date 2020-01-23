Законопроект про дезинформацию: Формула добросовестности для СМИ взята из китайского законодательства, - Княжицкий

23 января, 2020, 22:11

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает, что законопроект о дезинформации опасен, потому что дает власти контроль над информпространством

Об этом он сказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

"Закон о дезинформации. Зеленский сам дал задание сформулировать закон о стандартах новостей. Это желание сформулировало огромное беспокойство в журналистском сообществе, и в политическом, и в гражданском тоже. Поскольку стандарты новостей точно не власть должна формулировать, а каждое СМИ, в соответствии с собственными кодексами и взглядами на то, каким образом вести вещаник или печатать газету", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что в этом законопроекте, кроме так называемых стандартов новостей, есть несколько важных пунктов.

"Власть пытается создать определенные провластные журналистские организации, которые должны определять, кто является журналистом, а кто не является, превратить саморегулирование в инструмент цензуры, беря в пример европейский опыт, но создавая это по опыту советскому", - отметил нардеп.

Два пункта, которые его лично очень беспокоят: один из них - это ограничение провайдеров, их можно заставить закрыть тот или иной сайт или канал, если есть реальные рычаги влияния. Второй пункт: это так называемое определение добросовестных и недобросовестных медиа, а фактически и блоггеров.

"Вы должны иметь звездочку от государства, что вы добросовестный. У нас фактически гражданам предлагают стать медиа и получать рейтинг добросовестности. Если вы хотите быть популярным блоггером и иметь доступ к государственным событиям, где-то аккредитоваться, чтобы распространить свою информацию как медиа, тогда вы должны быть добросовестным. Видно, что эта формула взята из китайского законодательства", - подытожил Княжицкий.