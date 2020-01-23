Экс-заму Микитася избрана мера пресечения в деле завладения имуществом Нацгвардии

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ согласованному прокурором САП избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации, подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил ходатайство детектива и прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения 6 млн грн залога.

САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в 77 млн грн, поэтому прокуроры САП обжалуют решение.