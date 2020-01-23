Экс-заму Микитася избрана мера пресечения в деле завладения имуществом Нацгвардии
23 января, 2020, 17:42
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации, подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ согласованному прокурором САП избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации, подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии", - говорится в сообщении.
Суд частично удовлетворил ходатайство детектива и прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения 6 млн грн залога.
САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в 77 млн грн, поэтому прокуроры САП обжалуют решение.
- ВАКС в фейсбуке уточнил, что меру пресечения избрали бывшему заместителю президента корпорации "Укрбуд" с обязательством носить электронный браслет. .
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-