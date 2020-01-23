 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-заму Микитася избрана мера пресечения в деле завладения имуществом Нацгвардии

Экс-заму Микитася избрана мера пресечения в деле завладения имуществом Нацгвардии


фото: zik
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации, подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ согласованному  прокурором САП избрал меру пресечения бывшему заместителю президента государственной корпорации, подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил ходатайство детектива и прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения 6 млн грн залога.

САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в 77 млн грн, поэтому прокуроры САП обжалуют решение.

  • ВАКС в фейсбуке уточнил, что меру пресечения избрали бывшему заместителю президента корпорации "Укрбуд" с обязательством носить электронный браслет. .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать