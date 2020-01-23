Депутаты из "Европейской Солидарности" встретились с семьями Героев Небесной Сотни и обсудили совместные действия по недопущению к руководству ГБР адвоката Януковича

23 января, 2020, 17:32

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" встретились с семьями Героев Небесной Сотни и общественными активистами, участниками Революции Достоинства

Они призвали политические партии и гражданское общество консолидироваться для противодействия попыткам власти Зеленского "слить" дела Майдана - в частности, назначению адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя руководителя Государственного бюро расследований, пишет пресс-служба партии.

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" во время брифинга по результатам встречи сообщили об объединении усилий оппозиционных парламентских партий и гражданского общества.

"Вчера прозвучали заявления и обращения к разным политическим силам со стороны семей Героев Небесной Сотни, со стороны пострадавших, раненых на Майдане, со стороны участников Майдана и в частности тех, кто прямо с Майдана отправились на фронт. И они выразили свое категорическое несогласие с тем, что силы антимайдана, фактически силы реванша усиливаются. Они выразили несогласие с тем, что происходят назначения, в частности в Государственном бюро расследований назначается адвокат Януковича господин Бабиков", - отметил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростисла в Павленко.

"Происходит то, что по неизвестным общественности принципам переводятся следователи из прокуратуры в ГБР. Непонятно, по какой процедуре, в какой последовательности, как прозрачно будет происходить назначение руководства ГБР. Поскольку есть решение Конституционного Суда Украины, согласно которому президент Украины не может назначать руководителя ГБР. Поэтому юридически назначение г-на Венедиктова находится под вопросом", - сказал Павленко.

"Именно поэтому сегодня собрались представители "Европейской Солидарности", в частности пятый Президент Украины Петр Порошенко, представители фракции "Батькивщина" для того, чтобы выработать механизмы совместных скоординированных действий", - добавил он.

Ростислав Павленко отметил, что народные депутаты вместе с семьями Героев Небесной Сотни планируют завтра пойти на неотложный прием к руководителю ГБР Ирине Венедиктовой, "чтобы поставить вопрос о невозможности пребывания господина Бабикова в должности ГБР".

Кроме этого, парламентарий подчеркнул, что "Европейская Солидарность" подготовила законопроект о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о ГБР, принятого монобольшинством и подписанного Зеленским. Как известно, Конституционный Суд в своем решении признал неконституционными нормы о праве президента назначать руководителей правоохранительных органов, в частности ГБР.

"Вопрос об изменении законодательства о ГБР, приведении его в соответствие с решением Конституционного суда. Соответствующий законопроект был разработан и подан представителями нашей фракции "Европейская Солидарность" в Верховную Раду Украины", - сказал народный депутат.

Он также добавил, что после обнародования в СМИ экспертизы "пленок Трубы", которая подтвердила идентичность голоса Трубы и заказной характер политических преследований Петра Порошенко, Государственное бюро расследований должно было дать оперативную реакцию и отстранить вероятных фигурантов пленок от работы, но это сделано не было.

"Очень важно также, чтобы должным образом была дана юридическая оценка так называемым пленкам Вовка и пленкам Трубы, потому что на них четко засвидетельствован политический характер тех преследований, которые сейчас есть, политический характер деятельности в том числе и ГБР", - подчеркнул он.

"Мы знаем, что сегодня есть экспертиза со стороны авторитетного канадского королевского института судебной экспертизы, которая четко показывает, что там именно голос господина Трубы, бывшего руководителя ГБР. Это означает, что те представители, чьи голоса там зафиксированы, они фактически занимаются организацией политических преследований и должны быть отстранены", - убежден Павленко.