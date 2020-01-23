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Espreso.tvОбществоДело "Хизб ут-Тахрир": освобожденные Ваитов и Примов прибыли в Симферополь

Дело "Хизб ут-Тахрир": освобожденные Ваитов и Примов прибыли в Симферополь


фото: Крим.Реалії
Ранее судимые по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" и освобожденные 22 января Рустам Ваитов и Нури Примов прилетели в Симферополь

Об этом сообщает "Крым.Реалии" .

Активисты подарили Ваитову и Примовунациональные мужские головные уборы крымских татар (кьалпак - КС).

"Это передали крымскотатарские активистки из Бахчисарая", - пояснила правозащитница Лутфие Зудиева.

Нури Примов и Рустем Ваитов направляются домой. Ваитов - в село Скворцово, в дом родителей, а Примов - в село Штурмовое под Севастополем.

Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган по обвинению в "участии в деятельности террористической организации".

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