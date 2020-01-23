Дело "Хизб ут-Тахрир": освобожденные Ваитов и Примов прибыли в Симферополь
23 января, 2020, 18:32
Ранее судимые по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" и освобожденные 22 января Рустам Ваитов и Нури Примов прилетели в Симферополь
Об этом сообщает "Крым.Реалии" .
Активисты подарили Ваитову и Примовунациональные мужские головные уборы крымских татар (кьалпак - КС).
"Это передали крымскотатарские активистки из Бахчисарая", - пояснила правозащитница Лутфие Зудиева.
Нури Примов и Рустем Ваитов направляются домой. Ваитов - в село Скворцово, в дом родителей, а Примов - в село Штурмовое под Севастополем.
Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган по обвинению в "участии в деятельности террористической организации".
- Одного из фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова освободили из российского заключения в колонии города Курган.
- Еще одного фигуранта выпустили из колонии.
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