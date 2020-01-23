CША обязались помогать Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, - Помпео
Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, сообщает пресс-служба Госдепа.
"Украина находится на границе между демократией и тиранией в самых восточных частях Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства помогать им в защите украинского суверенитета. Мы заботимся о демократии везде", - заявил Помпео.
Госсекретарь добавил, что США имеют ряд интересов в Украине, и "я думаю, что уровень ресурсов, которые мы там выделили, отражает этот уровень заинтересованности".
Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предусматривал отказ Украины от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и ее территориальной целостности.
Одним из подписантов данного документа, наряду с США, Великобританией, Францией и КНР, была и Россия, которая в результате нарушила взятые на себя обязательства, оккупировав украинский Крым и часть Донбасса.
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