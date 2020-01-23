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Espreso.tvОбществоCША обязались помогать Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, - Помпео

CША обязались помогать Украине в обмен на отказ от ядерного оружия, - Помпео


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязался помогать Украине в обмен на отказ от ядерного оружия

Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Украина находится на границе между демократией и тиранией в самых восточных частях Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства помогать им в защите украинского суверенитета. Мы заботимся о демократии везде", - заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что США имеют ряд интересов в Украине, и "я думаю, что уровень ресурсов, которые мы там выделили, отражает этот уровень заинтересованности".

Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предусматривал отказ Украины от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и ее территориальной целостности.

Одним из подписантов данного документа, наряду с США, Великобританией, Францией и КНР, была и Россия, которая в результате нарушила взятые на себя обязательства, оккупировав украинский Крым и часть Донбасса.

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