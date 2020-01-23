Четверть миллиона под видом премий: дело экс-гендиректора ГП "Укрвакцина" направили в суд

23 января, 2020, 17:20

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" МЗ Украины по факту завладения 245 тыс. грн госпредприятия

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" МЗ Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением". - говорится в сообщении.

В течение 2016-2017 годов бывшим руководителем ГП "Укрвакцина" МЗ Украины при пособничестве главного бухгалтера незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.