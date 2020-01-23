Четверть миллиона под видом премий: дело экс-гендиректора ГП "Укрвакцина" направили в суд
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По результатам проведенного следователями ГФС в Киеве досудебного расследования добыто достаточно доказательств для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины соответственно.
С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба государственному предприятию на имущество обвиняемых наложен арест.
Напомним, бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" Андрею Макаренко в октябре 2019 года сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
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