 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧетверть миллиона под видом премий: дело экс-гендиректора ГП "Укрвакцина" направили в суд

Четверть миллиона под видом премий: дело экс-гендиректора ГП "Укрвакцина" направили в суд

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" МЗ Украины по факту завладения 245 тыс. грн госпредприятия

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" МЗ Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением". - говорится в сообщении.
 
В течение 2016-2017 годов бывшим руководителем ГП "Укрвакцина" МЗ Украины при пособничестве главного бухгалтера незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.

По результатам проведенного следователями ГФС в Киеве досудебного расследования добыто достаточно доказательств для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины соответственно.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба государственному предприятию на имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" Андрею Макаренко в октябре 2019 года сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать