Биатлон: Фуркад надеется, что новорожденный сын испортит главному конкуренту подготовку к ЧМ

23 января, 2020, 18:26

Французский биатлонист Мартин Фуркад надеется, что новорожденный сын Йоханнеса Бо помешает норвежцу подготовиться к чемпионату мира

Об этом сообщает championat.com .

В индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке Фуркад избежал промахов и финишировал вторым, уступив на 11 секунд, Йоханнесу Бо из Норвегии.

"Я доволен сегодняшней гонкой. Знал, что будет жесткая битва с Йоханнесом. Думаю, что это была хорошая репетиция перед чемпионатом мира. Он был немного лучше меня на стрельбе, он работал быстрее на рубеже, и это принесло ему победу",

Надеюсь, что его сын Густав будет очень громким в следующие несколько недель и немного испортит ему подготовку к ЧМ. Тогда у меня будет больше времени, чтобы подготовиться", - сказал Фуркад

Йоханнес Бо пропустил три гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за беременности жены. В середине января норвежец стал отцом.

Шестой этап Кубка мира завершится 26 января. Уже 13 февраля стартует чемпионат мира в Антхольце (Италия).