Биатлон: Фуркад надеется, что новорожденный сын испортит главному конкуренту подготовку к ЧМ
Об этом сообщает championat.com .
В индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке Фуркад избежал промахов и финишировал вторым, уступив на 11 секунд, Йоханнесу Бо из Норвегии.
"Я доволен сегодняшней гонкой. Знал, что будет жесткая битва с Йоханнесом. Думаю, что это была хорошая репетиция перед чемпионатом мира. Он был немного лучше меня на стрельбе, он работал быстрее на рубеже, и это принесло ему победу",
Надеюсь, что его сын Густав будет очень громким в следующие несколько недель и немного испортит ему подготовку к ЧМ. Тогда у меня будет больше времени, чтобы подготовиться", - сказал Фуркад
Йоханнес Бо пропустил три гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за беременности жены. В середине января норвежец стал отцом.
Шестой этап Кубка мира завершится 26 января. Уже 13 февраля стартует чемпионат мира в Антхольце (Италия).
- Напомним, 15 января украинцы Юлия Журавок и Виталий Труш выиграли бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
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