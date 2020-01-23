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Espreso.tvОбществоБородянский: Суд будет решать угрожает ли дезинформация национальной безопасности

Бородянский: Суд будет решать угрожает ли дезинформация национальной безопасности

Министр уверяет, что законопроект о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, в том числе критические

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

Бородянский присоединился к обсуждению законопроекту о дезинформации.

"Да, вводится понятие дезинформация. Что такое дезинформация? Это определение взято из европейского законодательства. Это недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес. Этот закон не распространяется на оценочные суждения, в том числе критические. Вот например, есть дезинформация последнего месяца, что наших СБУшников убили на границе с Венгрией. В чем тут дезинформация? Наших СБУшников не убивали. Это придуманная дезинформация ... (после большой паузы, - ред.), Которая угрожает нацбезопасности", - сказал Бородянский.

По его словам, суд будет решать угрожает ли дезинформация отдельных изданий или журналистов национальной безопасности или нет.

  • Напомним, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 17 января представил законопроект о дезинформации.
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