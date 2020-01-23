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Espreso.tvОбществоАрахамия в комментарии пропагандистам РФ выразил сомнение в наличии плана вернуть Донбасс силовыми методами

Арахамия в комментарии пропагандистам РФ выразил сомнение в наличии плана вернуть Донбасс силовыми методами

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не знает ничего о планах силового возвращения оккупированных территорий Донбасса

Об этом Арахамия заявил в комментарии российским пропагандистам в Давосе, передает НВ.

"Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план", - сказал Арахамия.

Председатель фракции "слуг" отметил, что действующая власть стремится исключительно к мирному урегулированию конфликта.

"У нас все усилия последних 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий. Поэтому делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы, в первую очередь, прекратить огонь, а после этого - совместно выработать конкретные шаги", - добавил Арахамия.

  • Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса .
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