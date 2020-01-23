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Espreso.tvОбществоАналитическому порталу Credit-10 - два года

Аналитическому порталу Credit-10 - два года

В декабре 2019 года отметил двухлетие аналитический сервис Credit-10

Новость публикуется на правах рекламы.

Основным направлением деятельности этой компании является помощь в выборе потребительских займов: каждый клиент, использующий услуги сайта, может получить кредит онлайн на оптимально подходящих для него условиях.

Изначально компания "Кредит-10" работала только в Латвии, однако ее услуги оказались востребованы и в скором времени сервис начал обслуживать клиентов в Норвегии, Дании, Швеции, Польше, Румынии, Украине, а также в других странах Центральной и Восточной Европы. В 2019 году новые подразделения компании были открыты также для Испании, Нидерландов, Южной Африки и Мексики. Таким образом, на данный момент услуги Credit-10 предоставляются в четырнадцати странах на трех континентах.

В 2019 году число пользователей, воспользовавшихся услугами украинского отделения Credit-10, возросло на 310%, при этом клиентская база сервиса в международном масштабе увеличилась на 273%. Штат сотрудников в течение этого периода вырос на 15%.

Справка о компании

Благодаря продуманной структуре сайта "Кредит-10" пользователи могут быстро подобрать наиболее выгодный займ, в том числе взять онлайн кредит под 0 процентов в МФО. Система фильтров дает возможность рассортировать финансовые продукты по таким критериям:

  • ставка;
  • кредитный лимит;
  • срок кредитования;
  • способ выдачи денег — наличными или на карту;
  • пользовательский рейтинг компании.

Для каждого кредитного продукта представлен подробный аналитический обзор, включающий такие сведения:

  • условия договора и виды дополнительных услуг компании, если они есть;
  • наличие льгот для новых и постоянных клиентов;
  • особенности оплаты займа, возможность его досрочного погашения или пролонгации;
  • требования к клиентам и необходимый пакет документов;
  • пошаговая инструкция получения кредита.

Помимо потребительских займов в банках и МФО Credit-10 уделяет внимание также ипотечному кредитованию, автозаймам, ссудам для бизнеса и банковским картам — как кредитным, так и депозитным. Кроме обзоров, подготовленных специалистами сервиса, пользователи могут почитать отзывы реальных клиентов той или другой компании. 

Сама компания не выдает деньги и не выступает в роли официального посредника — она обеспечивает только бесплатные информационные услуги. 
 

 

 

 

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