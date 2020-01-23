Аналитическому порталу Credit-10 - два года
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Основным направлением деятельности этой компании является помощь в выборе потребительских займов: каждый клиент, использующий услуги сайта, может получить кредит онлайн на оптимально подходящих для него условиях.
Изначально компания "Кредит-10" работала только в Латвии, однако ее услуги оказались востребованы и в скором времени сервис начал обслуживать клиентов в Норвегии, Дании, Швеции, Польше, Румынии, Украине, а также в других странах Центральной и Восточной Европы. В 2019 году новые подразделения компании были открыты также для Испании, Нидерландов, Южной Африки и Мексики. Таким образом, на данный момент услуги Credit-10 предоставляются в четырнадцати странах на трех континентах.
В 2019 году число пользователей, воспользовавшихся услугами украинского отделения Credit-10, возросло на 310%, при этом клиентская база сервиса в международном масштабе увеличилась на 273%. Штат сотрудников в течение этого периода вырос на 15%.
Справка о компании
Благодаря продуманной структуре сайта "Кредит-10" пользователи могут быстро подобрать наиболее выгодный займ, в том числе взять онлайн кредит под 0 процентов в МФО. Система фильтров дает возможность рассортировать финансовые продукты по таким критериям:
- ставка;
- кредитный лимит;
- срок кредитования;
- способ выдачи денег — наличными или на карту;
- пользовательский рейтинг компании.
Для каждого кредитного продукта представлен подробный аналитический обзор, включающий такие сведения:
- условия договора и виды дополнительных услуг компании, если они есть;
- наличие льгот для новых и постоянных клиентов;
- особенности оплаты займа, возможность его досрочного погашения или пролонгации;
- требования к клиентам и необходимый пакет документов;
- пошаговая инструкция получения кредита.
Помимо потребительских займов в банках и МФО Credit-10 уделяет внимание также ипотечному кредитованию, автозаймам, ссудам для бизнеса и банковским картам — как кредитным, так и депозитным. Кроме обзоров, подготовленных специалистами сервиса, пользователи могут почитать отзывы реальных клиентов той или другой компании.
Сама компания не выдает деньги и не выступает в роли официального посредника — она обеспечивает только бесплатные информационные услуги.
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