Зеленский: задача Украины - стать лидером Восточной и Центральной Европы
22 января, 2020, 18:13
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном форуме в Давосе заявил, что Украина имеет амбициозные планы - стать лидером в Восточной и Центральной Европе
Сообщает Еспресо.TV.
"Вопрос безопасности - важнейший для развития украинской экономики. В то же время наша философия - превратить свои проблемы в собственную силу. Вызовы, стоящие перед нами, перед украинцами - мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее. Мы программируем себя на позитивное мышление. Мы программируем себя на амбициозные задачи. Какой по вашему мнению является задача для страны, которая потеряла часть своей территории и далеко не самой богатой? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы - это амбициозные планы. Считаете, что это невозможно? Многие мировые "единороги" начинали из безумных идей, с несколькими работниками и офисами в собственном гараже ", - сказал Зеленский.
Он отметил, что за последние годы Украина сделала несколько шагов назад.
"Но мы не отступили. Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка. Новая украинская власть строит равные правила игры для всех - очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и утверждает жизненно важные закон", - сказал президент.
Он добавил, что в Украине есть все, чтобы стать успешной страной - благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал и ценный ресурс - креативные и талантливые люди.
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