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Espreso.tvОбществоЗеленский в Давосе встретился с директором-распорядительницей МВФ

Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядительницей МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с директором-распорядительницей МВФ Кристалина Георгиева

Об этом сообщает Офис президента.

Во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Как отметила, Георгиева она провела конструктивное обсуждение с Зеленским. По ее словам, Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.

Она также выразила надежду на то, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

 

 

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