Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядительницей МВФ

22 января, 2020, 17:26

Об этом сообщает Офис президента.

Во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Как отметила, Георгиева она провела конструктивное обсуждение с Зеленским. По ее словам, Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.

Она также выразила надежду на то, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.