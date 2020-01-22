Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядительницей МВФ
22 января, 2020, 17:26
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с директором-распорядительницей МВФ Кристалина Георгиева
Об этом сообщает Офис президента.
Во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Как отметила, Георгиева она провела конструктивное обсуждение с Зеленским. По ее словам, Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.
Она также выразила надежду на то, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.
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