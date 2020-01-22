Зеленский в Давосе: украинцам в условиях войны с Россией мало всемирной обеспокоенности

22 января, 2020, 18:09

Украине недостаточно одной лишь всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией

Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления, сообщает Еспресо.TV.

"Шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россия аннексировала часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые должны его защищать. Мир объединился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли этого украинцам? .. . Достаточно ли украинцам всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда ", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это - лишь один из примеров, которые свидетельствуют, что нынешняя архитектура мира уязвима, а существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящего.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой.