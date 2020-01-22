Зеленский пригласил президента Швейцарии в Украину

22 января, 2020, 19:28

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поздравил Симонетту Зоммаругу с избранием на должность Федерального президента. Он подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

Президент выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышения энергоэффективности и увеличение инвестиций. Он рассказал о новых программах для инвесторов.

"Мы готовим программу Investment nanny. Если инвестор принесет в Украину 100 млн долларов и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие 2 года в приватизацию в Украине 10 млн и более, мы освобождаем от НДС ", - рассказал Зеленский.

Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.