Зеленский не совсем понимает, с кем имеет дело, - Сенцов об отношениях с Путиным

22 января, 2020, 17:20

Президент России Владимир Путин - жестокий и опасный противник, у которого невозможно вызвать расположение

Об этом заявил украинский режиссер Олег Сенцов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает НВ.

"Путин хочет мира. Для него это очень удобно, потому что он демонстрирует всем, что ведутся переговоры, мы не такие агрессоры, что мы за мир с Украиной, у нас уже все хорошо, есть внутренний конфликт, но сейчас мы разберемся. И это слабая позиция", - отметил Сенцов.

По его словам, Зеленский хочет расположить Путина и как-то с ним договориться, а Путин - человек, у которого невозможно вызвать расположение.

"Путин играет в длинную игру - очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и совершенно жесток. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Или господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, или считает, что он сможет это сделать. У Баканова (главы СБУ - ред.) такая же позиция, я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят ", - добавил Сенцов.