Из жизни ушел парень, которого я любила: волонтер сообщила о гибели 22-летнего военного на Донбассе

22 января, 2020, 18:19

22 января от пули снайпера погиб 22-летний украинский военнослужащий Николай Сорочук

Об этом на своей странице в Facebook написала известная украинская волонтер, медик Ярина Чорногуз.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Люблю. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит ", - написала она.

Информацию о гибели волынянина подтвердил глава Луцкой РГА Тарас Яковлев.