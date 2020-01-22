 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз жизни ушел парень, которого я любила: волонтер сообщила о гибели 22-летнего военного на Донбассе

Из жизни ушел парень, которого я любила: волонтер сообщила о гибели 22-летнего военного на Донбассе


фото: fb
22 января от пули снайпера погиб 22-летний украинский военнослужащий Николай Сорочук

Об этом на своей странице в Facebook написала известная украинская волонтер, медик Ярина Чорногуз.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Люблю. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит ", - написала она.

Информацию о гибели волынянина подтвердил глава Луцкой РГА Тарас Яковлев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать