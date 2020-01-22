Итальянский клуб нашел конкурента для украинца Шахова

22 января, 2020, 18:09

Итальянский "Лечче" взял в аренду полузащитника "Фиорентины" Риккардо Сапонара, игрок выступает на той же позиции, что и украинец Евгений Шахов

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport .

Итальянские "Лечче" и "Фиорентина" договорились об аренде, с правом выкупа, хавбека Рикардо Сапонара. Полузащитник станет прямым конкурентом по позиции для украинского полузащитника Евгения Шахова.

Первую половину сезона Сапонара провел в аренде в "Дженоа", за команду он сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

Евгений Шахов сыграл за "Лечче" 12 матчей и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 2 млн евро.