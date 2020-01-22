Инвестиционные няни и контракт с государством: Зеленский назвал свои предложения инвесторам
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.
"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину $ 100 миллионов и больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, говорящий на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", - сообщил Зеленский.
Второе предложение от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, будут предоставлять налоговые каникулы.
"Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $ 10 млн и более, мы даем налоговые каникулы - вы не будете платить 5 лет налог на прибыль", - рассказал президент.
- Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном форуме в Давосе заявил, что Украина имеет амбициозные планы - стать лидером в Восточной и Центральной Европе.
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