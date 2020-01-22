Инвестиционные няни и контракт с государством: Зеленский назвал свои предложения инвесторам

22 января, 2020, 18:44

Тот, кто инвестирует в Украину более $ 100 млн, получит персонального "опекуна" от правительства

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.

"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину $ 100 миллионов и больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, говорящий на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", - сообщил Зеленский.

Второе предложение от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, будут предоставлять налоговые каникулы.

"Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $ 10 млн и более, мы даем налоговые каникулы - вы не будете платить 5 лет налог на прибыль", - рассказал президент.