Индия впервые показала робота-гуманоида, которого отправят в космос

22 января, 2020, 20:19

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые показала прототип робота, которого планируют отправить в космос

Запуск испытательной беспилотной миссии с роботом Виом Митра на борту Индия планирует провести в декабре 2020 года, информирует 24 канал.

Имя человекоподобного робота символизирует "космос" (viom) и "божество" (mitra). Робот способен имитировать деятельность космонавтов, вести беседу и отвечать на вопросы.

Как пояснил ученый ISRO Сэм Дайал, Виом Митра считается наполовину гуманоидом, поскольку у нее нет ног, она может наклоняться только в сторону и вперед.

"Робот будет проводить эксперименты и поддерживать связь с командным центром", - добавил представитель индийского космического агентства.

Этот запуск ознаменует первый беспилотный полет индийского космического корабля Gaganyaan в рамках одноименной программы.

Второй беспилотный запуск с Виом Митра на борту запланирован на июнь 2021-го, а непосредственно индийские космонавты могут отправиться к орбите уже в начале 2022 года.