Индия впервые показала робота-гуманоида, которого отправят в космос
Запуск испытательной беспилотной миссии с роботом Виом Митра на борту Индия планирует провести в декабре 2020 года, информирует 24 канал.
Имя человекоподобного робота символизирует "космос" (viom) и "божество" (mitra). Робот способен имитировать деятельность космонавтов, вести беседу и отвечать на вопросы.
Как пояснил ученый ISRO Сэм Дайал, Виом Митра считается наполовину гуманоидом, поскольку у нее нет ног, она может наклоняться только в сторону и вперед.
"Робот будет проводить эксперименты и поддерживать связь с командным центром", - добавил представитель индийского космического агентства.
Этот запуск ознаменует первый беспилотный полет индийского космического корабля Gaganyaan в рамках одноименной программы.
Второй беспилотный запуск с Виом Митра на борту запланирован на июнь 2021-го, а непосредственно индийские космонавты могут отправиться к орбите уже в начале 2022 года.
Читайте также
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
Читайте также
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности