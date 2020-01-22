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Espreso.tvМирИндия впервые показала робота-гуманоида, которого отправят в космос

Индия впервые показала робота-гуманоида, которого отправят в космос

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые показала прототип робота, которого планируют отправить в космос

Запуск испытательной беспилотной миссии с роботом Виом Митра на борту Индия планирует провести в декабре 2020 года, информирует 24 канал.

Имя человекоподобного робота символизирует "космос" (viom) и "божество" (mitra). Робот способен имитировать деятельность космонавтов, вести беседу и отвечать на вопросы.

Как пояснил ученый ISRO Сэм Дайал, Виом Митра считается наполовину гуманоидом, поскольку у нее нет ног, она может наклоняться только в сторону и вперед.

"Робот будет проводить эксперименты и поддерживать связь с командным центром", - добавил представитель индийского космического агентства.

Этот запуск ознаменует первый беспилотный полет индийского космического корабля Gaganyaan в рамках одноименной программы.

Второй беспилотный запуск с Виом Митра на борту запланирован на июнь 2021-го, а непосредственно индийские космонавты могут отправиться к орбите уже в начале 2022 года.

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