WADA лишила аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

22 января, 2020, 22:47

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

Об этом сообщила 22 января пресс-служба WADA .

В течение периода приостановления аккредитации московской лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

Ранее WADA подала официальный запрос в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне о начале рассмотрения иска против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).