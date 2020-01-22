WADA лишила аккредитации московскую антидопинговую лабораторию
22 января, 2020, 22:47
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию
Об этом сообщила 22 января пресс-служба WADA .
В течение периода приостановления аккредитации московской лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.
Ранее WADA подала официальный запрос в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне о начале рассмотрения иска против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
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