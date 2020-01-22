Вместо Великобритании: Зеленский считает, что Украина должна сделать "enter" в ЕС

22 января, 2020, 19:32

Об этом он сказал во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, очень простые решения", - сказал Зеленский.