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Espreso.tvОбществоВместо Великобритании: Зеленский считает, что Украина должна сделать "enter" в ЕС

Вместо Великобритании: Зеленский считает, что Украина должна сделать "enter" в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень удобный момент для вступления Украины в Европейский Союз после выхода Великобритании из сообщества

Об этом он сказал во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, очень простые решения", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина имеет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом и последовательно придерживается евроинтеграционного курса. По его словам, многие страны ЕС поддерживают нашу страну в этом стремлении и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. В то же время Зеленский отметил, что "некоторые страны ЕС должны тоже хотеть привлечь Украину".

"Мне кажется, сейчас очень удобное время, когда, как мы все знаем, одна большая страна сделала exit, возможно, пришло время для Украины сделать enter", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел первую встречу в Давосе.

 

 

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