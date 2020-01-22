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Espreso.tvОбществоВключая Крым и Донбасс: США призвали РФ уважать границы Украины

Включая Крым и Донбасс: США призвали РФ уважать границы Украины


фото: reuters
Посольство США в Украине в День соборности призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс

Об этом говорится в сообщении в Twitter .

"Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс и с ее территориальными водами. Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Украины в День соборности и ежедневно", - сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

В среду, 22 января, отмечают День соборности Украины.

 
 
 
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