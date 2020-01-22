Включая Крым и Донбасс: США призвали РФ уважать границы Украины
Об этом говорится в сообщении в Twitter .
"Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс и с ее территориальными водами. Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Украины в День соборности и ежедневно", - сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
В среду, 22 января, отмечают День соборности Украины.
On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters. https://t.co/uAWBWGaTVT- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 января 2020
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