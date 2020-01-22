Включая Крым и Донбасс: США призвали РФ уважать границы Украины

"Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс и с ее территориальными водами. Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Украины в День соборности и ежедневно", - сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

В среду, 22 января, отмечают День соборности Украины.