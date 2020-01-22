В Испании из-за циклона "Глория" погибли 5 человек, в том числе украинец
Об этом сообщает издание " hromadske " со ссылкой на "Europa Press".
Как отмечается, тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, что в Валенсии, без Вслед насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Причины смерти исследуют.
Ранее СМИ сообщали о четырех погибших: 44-летний мужчина попал в смертельное ДТП; на 63-летнего мужчину упала крыша; 54-летняя женщина умерла от обморожения; еще один человек возраста около 70 лет был найден с признаками гипотермии.
Непогода 22 января нарушила привычный ритм жизни прежде всего в районе Валенсии - закрыли десятки автодорог и портов. Работу железнодорожного транспорта частично приостановили в отдельных регионах страны.
Также сообщается, что закрыли часть школ - занятия не посещают около 200 000 учеников, прежде всего в Каталонии и Автономной области Валенсия.
- Напомним, в Украине 22-23 января ожидаются осадки
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